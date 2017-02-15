Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk “5G Mükemmeliyet Merkezi” Türk Telekom ve Türk Telekom iştiraki Argela’nın ortak girişimi ile ODTÜ Teknokent’te açıldı. Türkiye’nin 5G teknolojisi üreten ve ihraç eden bir ülke olması yolunda önemli bir adım olma özelliği taşıyan merkez milli teknolojilerin yanı sıra siber güvenliğinin ve iletişim altyapılarının da millîleştirilmesi için hizmet verecek. Merkezin açılışını yapan Başbakan Binali Yıldırım, 5G Mükemmeliyet Merkezinin üniversite, özel sektör ve kamu için laboratuvar görevi göreceğini belirterek “Üretilen yerli yazılımlar, ağ altyapıları, diğer bütün teknolojilerin testleri burada yapılacak. Başarılı sonuçlar da uluslararası sektörde yerini almış olacak. Türkiye, 5G’de sadece uygulayıcı değil, aynı zamanda 5G teknolojisinin üreticisi olacak” dedi. Hedeflerinin Ar-Ge bütçesini gelecek 10 yıl içerisinde milli gelirin yüzde 2,5’u seviyesine çıkarmak olduğunu dile getiren Yıldırım, teknoparklarda 4 bin 500’e yakın firmanın 40 bine yakın nitelikli araştırmacı çalıştırdığını hatırlattı. Yeni çıkan Ar-Ge reform paketinin hayata geçmesiyle bu rakamların artacağına dikkat çeken Yıldırım, 2016 yılında yerli patent başvurularının yüzde 17 artığını söyledi.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany de merkezin Türkiye’nin 5G’ye geçişinde ihtiyaç duyacağı teknolojilerin geliştirilmesine ev sahipliği yapacağını belirterek “Türk Telekom olarak dünya 5G standartlarını belirleyen konsorsiyumlarda aktif görev alarak Türkiye’yi temsil ediyoruz. Merkezimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği üzere Türkiye’nin sadece teknoloji tüketen değil, aynı zamanda üreten ve hatta ihraç eden bir ülke olarak konumlanması için çalışacak. Merkezimiz, uluslararası teknoloji şirketleri için rol model, üniversiteler ve öğrenciler için de cazip bir araştırma sahası olacak. Argela mühendislerinin yanı sıra 13 farklı üniversiteden 30’dan fazla öğretim üyesinin iş birliği ile faaliyetlerini sürdürecek olan merkez, 5G üzerine projesi olan girişimci, öğrenci ve akademisyenlere, projelerini 5G altyapıları üzerinde test ederek geliştirme imkânı da sunacak” diye konuştu.