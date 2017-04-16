Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in açıklamalarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Fındık üreticilerinin beklediği müjdenin sonunda geldiğini belirten Soydan, "Özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in Toprak Mahsülleri Ofisi kanalıyla fındık alacakları yönündeki açıklamalarını çok önemsiyoruz. 'Fındığa müdahale oldu.' diyebiliriz. Bundan sonra üreticilerimizin istikrarsız bir piyasa yaşamasını beklemiyoruz." diye konuştu.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu da "Açıklamalar fındık üreticilerini rahatlattı. İnşallah evinde fındığını bekleten üreticilerimiz daha iyi fiyattan ürünlerini satacak." dedi.

İş dünyası da memnun

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, iş dünyasının da Kurtulmuş ve Çelik'in açıklamalarıyla mutlu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ziyaretinde oda olarak kendisine rapor sunduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Satılan fındık piyasayı hareketlendirecek, tıkanan piyasanın önünün açılmasını sağlayacaktır. Üyelerimizin çoğunu fındık tüccarı ve manavlar oluşturuyor. Dolayısıyla fındık sektörünün yeniden hareketlenmesi iş dünyasına fazlasıyla yarayacaktır."