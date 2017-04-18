Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Bankası’nın desteği ile hazırlanan ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre, mart ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,23, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,36 artış gösterdi. Türkiye genelinde 68 il, 242 ilçe ve 1202 mahalleyi kapsayan ‘REIDIN Emlak Endeksi mart ayı sonuçlarına göre ise, konut fiyatlarında yüzde 1.16 artış yaşandı. Metrekare başına satış fiyatı yüzde 2,11 artan Bursa, fiyatların en çok yükseldiği şehir olurken, konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir yüzde 1,04 ile Çankırı oldu. Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz Torun, 1 Şubat’ta başlayıp 31 Mart 2017’de sona eren ‘Gayrimenkulde Güç Birliği’ kampanyasının olumlu etkilerinin endekse yansıdığını belirtti.



YABANCIYA SATIŞ YÜKSELDİ

Mart ayında banka kredisi kullanım oranının yüzde 33 olduğunu belirten Aziz Torun, şöyle konuştu: “Şubat ayında bu rakam ‘Güç Birliği’ kampanyası ile birlikte yüzde 48’le son bir yılın en yüksek kredi kullanımına ulaşmıştı. Yüzde 6,5 ile son 16 ayın en yüksek stok erime hızına ulaşılan şubat ayına göre, mart ayında yüzde 6 olarak gerçekleşen stok erime hızında da ‘Güç Birliği’ kampanyası etkili oldu. Ayrıca Türkiye’de yatırım yapan yabancılara ‘vatandaşlık hakkı’ verilmesiyle ilgili düzenlemenin ardından mart ayında yabancı yatırımcılara yapılan satış oranı yüzde 10’a yükselerek, son 6 ayın ortalaması olan yüzde 8’in üzerine çıktı.”