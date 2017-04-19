Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin lira hibe almaya hak kazanan çiftçilere hibe tutarının 6 katına kadar kredi kullanabilme imkânı sunuyor. Kredilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı hayvancılık, kontrollü örtü altı tarımı ve mantar yetiştiriciliği alanlarını kapsadığını belirten Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı M. Cengiz Göğebakan “Bankamızca, hibe tutarının azami üç katına kadar verilen birinci dilim kredi ile işletme kapasitesi oluşturuyor, azami birinci dilim kadar olan ikinci dilim kredi ile de oluşturulan işletmenin işletme giderlerinin finansmanını sağlıyoruz. Üretim konularına göre işletme kredilerinde 18 aya, yatırım kredilerinde ise 7 yıla kadar vade verilebiliyoruz. Kredilerin teminatının ise öncelikle Kredi Garanti Fonu kefaleti ile karşılanmasını hedefliyoruz” dedi.