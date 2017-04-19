Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin sermayesinin %47’sini temsil eden paylarının GRI Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması ve dolayısıyla Şirket’in GRI Gıda’nın tek kontrolüne geçmesine ilişkin Rekabet Kurulu'na başvuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bildirim’e konu işlem, Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin (“Şirket”) sermayesinin %47’sini temsil eden paylarının GRI Gıda San. ve Tic. A.Ş. (“GRI Gıda”) tarafından devralınması ve dolayısıyla Şirket’in GRI Gıda’nın tek kontrolüne geçmesine ilişkindir."

2011 YILINDAN BU YANA FAALİYETTE

Tavuk Dünyası markası, yeme içme sektöründe 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren, bugün 5 ülkede, 30 şehirde 70'den fazla noktada restoran-cafe hizmeti veren şirketleri bünyesinde bulunduran TD Gıda Hizmetleri tarafından geliştirilmiştir.

120 ŞUBESİ BULUNUYOR

Tavuk dünyasının 110'u Türkiye, 3'ü Almanya, 4'ü Hollanda, 2'si Çin ve 1'i Rusya'da olmak üzere 120 şubesi bulunuyor.

MAHMUT EKİNCİ/ UZMANPARA