Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen EXPO Turkey by Qatar Genel Ticaret Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın Türkiye'den Mediacity ve Katar'dan QNCC ortaklığında gerçekleştirildiğini söyledi.

Türk inşaat firmalarının Katar'da 2002'den bu yana üstlendiği 126 projenin toplam değerinin 17 milyar doları aştığını ifade eden Özer, "Hamad Uluslararası Havaalanı, Katar Ulusal Kongre Merkezi, İslam Sanatları Müzesi gibi sembol yapılar Türk müteahhitleri tarafından tamamlandı. Bunun dışında Türk müteahhitleri Katar'ın sanayi ve lojistik altyapısına önemli katkılarda bulunmuş, petrokimya tesisleri, boru hatları, yol, metro, stadyum gibi inşaatlarını tamamlamış durumdadırlar ya da halen bu projelerde çalışmaktadırlar." diye konuştu.

Katar'ın Türkiye'ye doğrudan yatırımlarının resmi istatistiklere göre 1,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu dile getiren Özer, Katarlı şirketlerin Türkiye'de pek çok satın alma gerçekleştirdiğini anlattı.

Özer, Finansbank, ABank, Digitürk, BMC, Boyner, Mado gibi Türk şirketlerinin tamamı ya da bir kısım hissesinin Katarlı yatırımcılarca satın alındığını belirterek, "Ayrıca Katarlı vatandaşların Türkiye'de önemli gayrimenkul yatırımları bulunmakta ve Türkiye, Katarlılar için önemli turizm destinasyonu olmayı sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Katar pazarının, Türkiye'ye ihtiyacı var"

Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohamed Bin Ahmed Bin Towar da Katar'ın son yıllarda altyapı çalışmalarına önem verdiğini dile getirerek, bu konuda büyük tecrübesi olan Türkiye'deki ürünlerin sunulmasının Katar pazarı için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Katar arasındaki güçlü ilişkilerin yansıması olan fuarın, iki ülkenin vizyonu doğrultusunda düzenlendiğini ifade eden Towar, "Katar pazarının, Türkiye'ye ihtiyacı var. Fuar, iki ülke liderinin istediği güçlü ilişkilerin gelişmesini sağlayacak. Türkiye'nin büyük firmalarının, Katar'da yatırım yapmalarının yolunu açıyoruz. Gelecek dönemde, Katar'da Türk yatırımları hem artacak hem de çeşitlenecek." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Özer ve Towar ile diğer davetliler, fuarın açılışını yaptıktan sonra stantları gezdi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun da katıldığı fuarda, gayrimenkul, mobilya, yapı malzemeleri, sanayi ve bilişim dahil çok sayıda sektörden 154 şirket bulunuyor.