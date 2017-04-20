Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısının Meclis’e gönderildiğini, takvimin uygun olması halinde 2 Mayıs’ta görüşülmeye başlanacağını söyledi. BloombergHT’de katıldığı programda, bu düzenlemenin 8-9 milyon kişinin 73 milyar liralık alacağının yapılandırılmasını kapsadığını belirterek, “Yeni imkân sayesinde mevcut yapılandırmaya başvuramayanlara da kolaylık sağlanmış olacak. Mevcut uygulama 2016 Haziran’dan önceki borçları kapsıyordu. Yeni uygulama ise 1 Temmuz 2016’dan 31 Mart 2017 tarihine kadar olan dönem içinde, vadesinde ödenmeyen vergi, gümrük vergisi, sosyal güvenlik primleri ve bir kısım kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor. Geçen yıl haziran ayı ve daha öncesi dönemlerde borcu olduğu halde, bu borçları için yapılandırmaya müracaat etmeyen vatandaşlar da yeni getirilen kanundan yararlanarak, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunabilecekler” diye konuştu.

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Yaklaşık 7,2 milyon Maliye’ye, 3 milyon da Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu bulunan vatandaş olduğunu, bir kişinin birden fazla kuruma borcu olabileceğinden hareketle, 8-9 milyon vatandaşı ilgilendiren bir düzenleme yaptıklarını söyleyen Ağbal, şunları söyledi: “Maliye Bakanlığını ilgilendiren 47 milyar liralık vergi ve diğer alacaklar söz konusu. Gümrük idaresinin yapılandırmaya tâbi tutacağı alacak tutarı 3 milyar lira. SGK’nın bu kapsamdaki alacağı 23 milyar lira. Dolayısıyla yaklaşık 73 milyar liralık bir alacağı yapılandırma imkanına kavuşuyoruz ancak bu rakamlar 2016 Temmuz ayı ile 2017 Mart arası dönemi kapsıyor. Geçmiş yıllardan, yani 2016 Haziran ve önceki dönemden daha önceki yapılandırma kanunundan yararlanmayan, başvurmayanlar bakımından da talep gelebilir. Dolayısıyla, yapılandırılan alacağın kapsamı 73 milyar liranın daha üzerinde olacak. Dolayısıyla bu uygulamanın, 2017 yılı bütçe gelirlerine de olumlu yansımasını bekliyoruz.”

19 milyar liralık tahsilat yapıldı

Mevcut yapılandırma kapsamındaki son verileri de açıklayan Ağbal, bugün itibariyle vergi, gümrük vergisi ve diğer alacaklardan yaklaşık 16,2 milyar lira tahsilat yaptıklarını bildirdi. SGK’nın da bugüne kadar 3 milyar lira tahsilat yaptığını aktaran Ağbal “Dolayısıyla bugün bakıldığında geriye dönük olarak hem merkezi yönetim bütçesi hem SGK bütçesine toplamda 19 milyar liralık bir geliri kazandırmış olduk” dedi. Bakan Ağbal, bu rakamların üzerine yeni getirilen yapılandırma uygulamasından da 2017 yılı bütçesine en az 4 milyar liralık sadece vergi bakımından ilave gelir geleceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Ekonomi için alacağı erteledik

Mali disiplinden vazgeçmelerinin asla söz konusu olmadığını, her zaman için bütçe disiplinine özel bir önem verdiklerini belirten Ağbal, şunları vurguladı: “Asla referandum bütçesi yapmadık. Bizim 2016 Ağustos ayından beri bilinçli bir şekilde uyguladığımız ekonomiyi canlandırmaya dönük bütçesel politika tedbirleri var. Onun için bütçe dengesine baktığınızda, 3 aylık yaklaşık 14 milyar liralık bir açığı görüyoruz. Halbuki o ilk 3 ay içinde 6 milyar liralık bir sosyal güvenlik prim alacağını biz yılın son ayına erteledik. Dolayısıyla onu düştüğünüz zaman bizim bütçe açığımız aslında 8 milyar lira civarında. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığınız zaman da bütçe açığı artışı çok yüksek değil.”