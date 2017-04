Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Katar’la olan ticaretinin iki katına çıkarılması ve 1 milyar dolarlık ihracat hacmi yakalanması hedefiyle düzenlenen ‘Expo Turkey by Qatar’ dün başladı. Medyacity ve Katar Ulusal Kongre Merkezi iş birliğiyle bu yıl ilki düzenlenen organizasyona Türkiye 154 firmayla çıkarma yaptı. Expo Turkey by Qatar’a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Türkiye ile Katar arasında bugüne kadar yapılan en büyük ticari organizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye Gayrisafi Millî Hasılası’ının yüzde 40’ını (yaklaşık 340 milyar dolar) oluşturan şirketlerin fuarda yer aldığını söyledi.

7,5 MİLYAR $’LIK İŞ DEVAM EDİYOR

Son 10 yılda Katar’dan Türkiye’ye 19 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapıldığını, Türk şirketlerinin ise Katar’da tamamladığı taahhüt işinin 12,5-13 milyar doları bulduğunu kaydeden Hakan Kurt “Şu an 7-7,5 milyar dolarlık taahhüt işi devam ediyor. 3-4 tane taahhüt şirketimiz burada çok büyük işlere imza atıyorlar” dedi. Organizasyondan 3 türlü amaçları olduğuna işaret eden Kurt, bunlardan birincisinin Katar ile Türkiye arasındaki doğrudan yatırımları çeşitlendirmek ve artırmak olduğunu, ikincisinin ise 700 milyon dolarlık dış ticaret hacminin artırılması olduğunu ifade etti. Diğer hedefin ise Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’na yönelik olduğunu anlatan Hakan Kurt, “Burada 2022 Dünya Kupası vesilesiyle çok büyük yatırımlar yapılıyor devlet tarafından... Planlanmış ve bütçelenmiş 170 miyar dolarlık alt ve üstyapı yatırımı var. Türk şirketleri de bunların bir parçası tabi. Mobilya, bilişim, inşaat malzemeleri, enerji, ulaşım sektörleri daha çok payını alsın istiyoruz” diye konuştu.

DEV İHALELER ALDIK

Türk şirketlerinin şu ana kadar 170 milyar dolarlık yatırım portföyünden 7,5 milyar dolarlık iş aldığına işaret eden Hakan Kurt, şöyle devam etti: “Fuar merkezinin önünden geçen yol var, bu Doğuş İnşaat’ta. 1 küsür milyar dolarlık bir iş... Tek kalemde en büyük iş Tekfen Grup’ta, 2,3 milyar dolarlık yol inşaatı var. Katar metrosunun ‘golden line’ bölümünde Yüksel İnşaat ve STFA’nın ortak olduğu bir kısım var. Yine Tekfen Grubu, Katar’da yerleşik Al jaber Grubu’yla ortak bir stadyum ihalesini 1,5 ay önce imzaladı. Türk şirketleri pay alıyorlar. 2022 gelene kadar 15 ile 20 milyar dolar arasında bir rakamın yakalanmasının uygun olacağını düşünüyorum.”

KAZAN-KAZAN OLMALI

Katar’ın yeni dönemde hem sportif hem de kamu yatırımlara devam edeceğini belirten Hakan Kurt, şöyle konuştu: “Millî gelirine oranla Katar, dünya ülkelerine doğrudan yatırım yapan birinci ülke. Buradaki amacımız; iki ülke iş dünyasının bu işten başarılı çıkmasını sağlamak. Sadece Türkiye’ye yatırım ya da Türk şirketlerine iş verin demek çok doğru bir yaklaşım değil. Hem Katar ekonomisinin hem Türkiye ekonomisinin bu iştem faydalı çıkmasını umut ediyorum.”

Türklere destek vereceğiz

Fuarın açılışında konuşan Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Ahmed bin Towar Al Kuwari, Katar pazarında Türk iş adamlarını görmenin kendilerine büyük mutluluk verdiğini belirterek “Türk ürünleri bize kalite sembolü olarak yansıyor. Bu anlamda desteğimizi esirgemeyeceğiz. Türk iş adamlarına yeni iş kapısı açılmasına destek vereceğiz” dedi. Fuarın açılışı sonrası GYODER standını ziyaret eden Al Kuwari, Katar olarak Türkiye’nin engin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade etti. “Türkiye’de inanılmaz fırsatlar olduğunu biliyoruz. Kanun ve yönetmeliklerinin çekici olmasından dolayı Türkiye’de çalışmak istiyoruz” diyen Al Kuwari, şöyle konuştu: “İki ülke için de fırsatlar var. Son zamanlarsa Türk şirketleri Katar’ın alt yapısının inşaasında çok büyük rolleri oldu. Bu nedenle Türk şirketleri destekliyoruz ve burada olmalarını istiyoruz. Türkiye Katar ticaret hacmi katlanarak artıyor. İki ülkenin alt yapısı, kanunu, mevzuat yapısı her iki taraf için de çekici bir ortam söz oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük iş birliğini arzu ediyoruz.” GYODER Başkanı Aziz Torun da, teşviklerle birlikte yeni bir dönemin başladığını kaydetti.

Teknik Yapı’dan 3 yeni proje

Teknik Yapı, yurt dışı yatırımcıların artan ilgisi sebebiyle devam eden projelerini ve satışa sunacağı yeni projelerini Katar Expo Fuarı’nda tanıttı. Körfez ülkelerinden gelen talebin her geçen gün artığını ifade eden Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Uplife Kadıköy, SuadiyeSahil, Evora Denizli ile birlikte ilk defa üç yeni projenin ön lansmanını yurt dışında yapacaklarını söyledi.

Önümüz açık satışlar artacak

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, referandumun sonuçlanmasıyla Türkiye’nin önünü daha rahat göreceğini belirterek, “Bundan sonra önümüz açık, ‘durmak yok yola devam’ diyoruz” dedi. 3 yıldır Dubai MIPIM, Katar gibi fuarlara katılma kararı aldıklarını ifade eden Çetinsaya, önümüzdeki süreçte verilen teşviklerle daha hızlı gayrimenkul satışı olacağını vurguladı. Katar’dan bize ‘gelin buraya konut yapın’ teklifi gelirse kabul edeceklerini dile getiren Çetinsaya, “8 projemizle Katar’a geldik. Körfez ülkelerine bir ayda 8 daire sattık” diye konuştu.