Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK DOHA

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Expo Turkey By Qatar’a katılan Emlak Konut GYO, Körfez ve Orta Doğu bölgesinden birçok yatırımcı ile bir araya geldi. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, kişi başına düşen millî gelirde dünyanın en zengin ülkesi olan Katar ile Türkiye’nin ticaret ağının artması yönünde çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirterek “Son zamanlarda ülkemizde artan Katar kaynaklı yatırımlarla ve diplomatik yakınlıkla beraber Expo Turkey By Qatar fuarı hem Emlak Konut olarak bizler için hem de diğer Türk yatırımcı firmalarımız için ayrı bir önem teşkil ediyor. Özellikle Katar’ın en çok yatırım yaptığı dördüncü ülkenin Türkiye olduğu gerçeğini düşününce iki ülke arasındaki ilişkiler farklı bir boyut kazanıyor” dedi.

DIŞA AÇILMAK ÇOK ÖNEMLİ

“Fuar süresince Körfez ve Orta Doğulu yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde mütekabiliyet gerekmeksizin yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırımı yapmasının önünü açan yasalarımızı, devlet teşvikleriyle hazırlanan KDV indirimlerimizi ve yabancı yatırımcıya vatandaşlık yolunun açılması gibi hayata geçen devlet destekli düzenlemeleri anlatma fırsatı bulduk” diyen Yetim, şöyle konuştu: Emlak Konut olarak dışa açılmanın hem sektörümüz hem de ülkemizin birçok birimi için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda kendimizi ve ülkemizi temsil edebileceğimiz platformlarda yer almaya gayret gösteriyoruz. Expo Turkey By Qatar Fuarı da bunlardan biriydi. Bütün katılımcı firmalarımızın çok verimli bir fuar dönemi geçirdiğini düşünüyorum. İnşallah rakamlara da olumlu yansıyacak şekilde gerek sektörümüzde gerekse turizm, sağlık, mobilya, teknoloji gibi alanlarda da çok hızlı geri dönüşler alacağımıza inanıyoruz. Bundan sonrada böyle platformlarda yer almaya devam edip her zaman olduğu gibi millî bilincimiz ve sorumluluğumuz ile çıtamızı daha da yukarıya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ

Türkiye’nin dünyadaki önemine değinen Ertan Yetim “İstanbul her geçen gün cazibesini artıran bir vizyon ortaya koyuyor. Bizler de bu cazibeyle global arenada rekabet gücü yüksek olan İstanbul’un, marka değerini daha da artırmak için çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz” ifadelerini kullandı.