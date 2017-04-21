Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandumdan 'evet' çıkmasının ardından tıpkı Gezi olayları öncesi gibi harekete geçen ihanet şebekelerine en güzel cevap piyasalardan geldi. 'Evet' kararının etkisiyle dolar 3.63 liranın altına geriledi.

SON 4 YILIN REKORU GELDİ

Dolar 3.6270 seviyesine inerken, Borsa İstanbul ise günü yüzde 1.36 artışla 92 bin 39 puandan kapattı. Böylece son 4 yılın rekoru kırıldı. Borsa İstanbul bu yılki en yüksek değere mart başında ulaşmıştı. 6 Mart'ta 90 bin puanlık psikolojik sınırı aşarak 91 bin 44 puanı gören Borsa İstanbul, dün ulaştığı yeni rekorla birlikte yılbaşından bu yana yüzde 6.7 değer kazanmış oldu.

DEĞER ARTIŞI YÜZDE 31'İ GEÇTİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin hemen ertesinde 70 bin puan seviyesine düşen Borsa İstanbul'un o tarihten bu yanaki değer artışı ise yüzde 31'i geçti.

BORSA 47 AYIN ZİRVESİNDE AÇILDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 artarak 92.651,70 puan ile 47 ayın en yüksek seviyesinden güne başladı.

TARİHİ REKOR ZOR DEĞİL

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesindeki günü 82 bin 623 puandan tamamlayan Borsa İstanbul'un, darbe girişimden sonraki ilk işlem gününde kaybı yüzde 7.08 olmuştu. Borsa 22 Mayıs 2013'te ise 93 bin 178 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Uzmanlar, Gezi Parkı işgali öncesi olan 23 Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören borsanın 22 Mayıs 2013'teki rekoru kırmasının da zor olmayacağı görüşünde. Uzmanlar borsanın değerlenen TL'den de destek bulduğunu da belirtiyor. Uzmanlar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğine dikkati çekiyor. Uzmanlar doların, tüm gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yüzde 0.2 ile yüzde 0.9 arasında değer kaybettiğini, ancak TL'nin daha güçlü bir performans gösterdiğini de dile getirerek yabancı yatırım bankalarının 'TL'nin daha da güçlenebileceği' yorumlarının dolara baskıyı artırdığını kaydettiler.

ALMAN DEUTSCHE BANK BİLE TÜRK LİRASI ÖNERDİ

Deutsche Bank dün yayınladığı raporda yatırımcılara ABD Doları/Türk Lirası paritesinde 3 ay vadede 3.56 seviyesinden put opsiyonu alınması tavsiyesinde bulundu. Deutsche Bank, yatırımcılar için potansiyel para birimlerinden birinin Türk Lirası olduğunu vurguladı. Raporunda, Türk Lirası'nın şu anda dünyadaki en ucuk para birimi olduğuna da işaret eden Deutsche Bank, sermaye akış dinamiklerinin toparlanma işaretleri gösterdiğini, Türk Lirası'na alım yönünde ilginin geri dönmekte olduğunu da savundu. Deutsche Bank ayrıca TCMB'nin yeterince sıkı likidite şartlarını kısa vadede devam ettirmeye bağlı olduğunu ve bunun ABD Doları'nda iyi huylu ortamın devam etmesi halinde, Türk Lirası'nda 2012 ve 2014'te yaşananan benzer bir istikrar dönemi yaşamasının muhtemel olduğuna inanmalarına yol açtığını vurguladı.

TÜKETİCİ GÜVENİNE REFERANDUM DOPİNGİ

Piyasalardan çıkan 'evet' sonucu, tüketicinin geleceğe dönük güvenini artırdı. Tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 5.1 arttı. Martta 67.8 olan endeks değeri, bu ay 71.3'e çıktı. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 3.4 artışla 90.7'ye yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı. Genel ekonomik durum beklentisi, bu dönemde yüzde 3.3 artarak 93.2'den, 96.2'ye çıktı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor. İşsiz sayısı beklentisi endeksi de bu dönemde yüzde 3.7 yükselerek nisanda 73.1 oldu. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 26.3 artarak 19.9'dan 25.1 değerine yükseldi.