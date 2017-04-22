Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk markalarının yurt dışında mağazalaşma atakları hızlandı. Türkiye’nin perakende markalarından olan Defacto, büyüme hedefleri kapsamında Kuzey Afrika’yı öncelikli pazarlar arasına aldı ve bölgedeki 9’uncu mağazasını Tunus’a açtı. Marka, 2017 yılı içinde 13 mağaza daha açarak yıl sonunda 20 mağazaya ulaşacak. Defacto CEO’su İhsan Ateş, yurt dışı büyümelerini sürdüreceklerini, özellikle Kuzey Afrika’da iddialı olduklarını belirterek “Özellikle Fas ve Mısır’da derinleşip mağaza sayılarımızı her yıl artırmayı hedefliyoruz. Örneğin 2015 yılında Fas’ta 1 mağazamız vardı, 2016 yılını 5 mağaza ile kapattık” dedi. Dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösterirken, farkla taleplere cevap verebilmek için yerel şartlara uygun üretim, pazarlama ve yönetim süreçleri geliştirdiklerini vurgulayan İhsan Ateş “Globalleşme sadece mağaza açmak değil. Her coğrafyada müşteri beklentilerini anlamak, yerel pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler sunmak ve yaşam tarzına göre ürünler sunmak. Biz bu konuda başarı hikayelerinden birini yazdık” dedi.