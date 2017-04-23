Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tüketici memnuniyetini artırmak için önemli bir adım daha atıyor. EPDK’nın son kurul toplantısında 'Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği' masaya yatırılarak değişiklik yapıldı. Tüketici memnuniyetini artırmak için yapılan düzenlemeye göre, müşterinin ödenmemiş faturalarında 50 metreküpten az borç olması halinde kesinti yapılmayarak, müşterinin bu konuda yaşadığı mağduriyetin önüne geçilecek.

VEFATA YENİ DÜZENLEME

Abonenin vefatı halinde vefat eden abonenin eşi dağıtım şirketinde mevcut bulunan güvence bedeli aktarılarak ve ilave bir güvence bedeli alınmaksızın abone yapılacak. Bu durum diğer mirasçıların itiraz etmemesi halinde kabul edilecek. Acil durum sebebiyle yapılanlar kesintiler hariç olmak üzere, cuma günleri ve resmi tatillerin başladığı günden önceki gün doğalgaz kesintisi yapılamayacak.

24 SAATTE AÇILACAK

Doğalgazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, müşteriye hali hazırda 2 gün olan en geç yeniden doğalgaz verme süresi, 24 saate indirilecek. Dağıtım şirketleri tarafından, tüketicilere yönelik 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde çağrı merkezi kurulacak. Dağıtım şirketleri tüketicilere yönelik çağrı hizmetleriyle ilgili olarak hizmet alımı yapabilecek.

2018'de her evde olacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, düzenlemelerle ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah 2018'de ülkemizde doğalgazın ulaşmadığı ilimiz kalmayacak" dedi. Bugün itibarıyla doğalgaz abone sayısının 13 milyon civarında olduğunu ifade eden Yılmaz, "Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 65’ine doğalgaz ulaşıyor. Önümüzdeki 2 yılda bu rakama 5 milyon vatandaş daha eklenecek" dedi.

Bedelsiz işlem yapacak

Dağıtım şirketi şebeke ve tüketici sayısına uygun olarak yeterli sayıda bedelsiz işlem yapacak ödeme merkezi kuracak ya da bedelsiz ödeme yapılabilecek ödeme merkezleriyle anlaşacak. Tüketicilerin kendi tercihleriyle hizmet bedeli karşılığı hizmet veren kuruluşlara ödeme yapma hakları ise saklı kalacak.