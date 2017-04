Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuarı organize eden Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, hazırlıklı gelen firmaların söz konusu görüşmelerde doğrudan satış için anlaşma yaptıklarını söyledi. Fuarın kapanış toplantısında konuşan Kurt, Katarlıların fuara, satın alma ve ortaklık yapmak için geldiklerini ifade ederek, “Fuar kültürü, Katar’da yeni gelişiyor. Sıcak satış ve anlaşmaların gerçekleştiği fuar, çok verimli geçti. Fuarı ziyaret eden Katar Belediye ve Çevre Bakanı Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi, İnka Bilişim, İSBAK, Katmerciler firmalarından net alımlar yapacağını da açıkladı” dedi. Her geçen yıl, bu işi büyüterek yapmaya devam edeceklerini söyleyen Hakan Kurt, fuarı önümüzdeki yıl yüzde 20 büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kurt “Ziyaretçi hedef kitleyi ve fuardaki ticaret hacmini de yüzde 50 büyütmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Expo Turkey by Qatar’ın kapanışı, yoğun talep üzerine cuma günü saat 21.00 yerine 22.00’ye uzatıldı. Birçok firmanın doğrudan sıcak satışlar gerçekleştirdiği fuara iyi hazırlanan bazı gayrimenkul firmaları da son gün bereketini yaşadı. Sur yapı 45 konutluk toplam satışının 36’sını fuarın son gününde gerçekleştirdi. Türk firmaları üç günde 100 milyon liranın üzerinde iş bağlantısıyla döndü.



“TAM DESTEK VERECEĞİZ”

Katar Belediye ve Çevre Bakanı Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi; başta gayrimenkul, inşaat ve mobilya olmak üzere birçok sektörde hem Türkiye ve hem de Katar’ın birbirlerine önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, iş birliğinin artırılması için her iki devletin de önemli altyapıyı oluşturduğunu ve geliştirmek için gerekli bütün desteğin de verileceğini söyledi.