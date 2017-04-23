Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 2002-2016 döneminde taşımacılığın önemli yollarından biri haline gelen havayoluyla yapılan ihracat söz konusu dönemde 2,3 milyar dolardan 17,7 milyar dolara ulaştı.AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2002 yılından sonraki ulaştırma politikalarıyla tüm vatandaşların kullanma imkanına kavuştuğu havayolu, ihracat için de önemli bir kanal oldu.

Türkiye, son 15 yılda ihracatını 36 milyar 60 milyon dolardan yaklaşık 4 katına çıkararak 142,5 milyar dolara yükseltti. Havayoluyla ihracat tutarı son 15 yılda 7,5 katına çıktı. 2002 yılında 2,3 milyar dolar olan havayolu ile ihracat tutarı, geçen yıl sonunda 17,7 milyar doları aştı. Söz konusu dönemde karayoluyla gerçekleştirilen ihracat ise 16,4 milyar dolardan 44,8 milyar dolara yükseldi.

Denizyoluyla ihracat tutarı da 2002 yılında 17 milyar dolarken, geçen yıl sonu itibarıyla 78 milyar doları aştı. Demiryolu ile ihracat tutarı ise aynı dönemde dalgalı bir seyir izledi. 2002'de ihracatın 249,4 milyon dolarını demiryolları üzerinden gerçekleştirilirken, bu tutar 2008'de 1,3 milyar dolara kadar yükseldi, ancak geçen yıl sonu itibarıyla 641 milyon dolara kadar geriledi.

"Hava kargo vazgeçilmez"



Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, özellikle Türk Hava Yollarının sefer ve destinasyon sayısındaki artışın hava kargo kapasitesine pozitif etki ettiğine işaret etti.

Eldener, havayolu yolcu sayısındaki artışa paralel olarak yolcu uçaklarındaki taşıma kapasitesinin de arttığını belirterek, havayollarının, kargo kapasitelerini doldurabilmek için ihracatçılara fırsatlar sunduğunu söyledi. Eldener, şunları kaydetti:

"Havayolunun halkın yolu olması sürecinde navlun maliyetleri çok düştü. Bu ihracatçının hava kargo bedellerinden ürkmemesini sağladı. Sol şeritte giden bir ekonomide hava kargo vazgeçilmez taşıma modu haline geldi. Türkiye'de geçen yılki ihracatın yaklaşık yüzde 11'i havayoluyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin çevresindeki bazı ülkelerde yaşanan güvenlik sorunları da kara, demir ve denizyoluyla ihracata olumsuz etki etti. Suriye ve Irak'taki problemler nedeniyle Suudi Arabistan, Katar ve Dubai gibi ülkelere ihracatın önemli bir kısmı havayoluyla gerçekleştirilir oldu."

Eldener, elektronik ticarette de hızlı teslimat nedeniyle havayoluyla taşımacılığın tercih edildiğini vurgulayarak, "Türkiye Afrika'nın iç kısımlarında dahi çok büyük anlaşmalara imza attı. Söz konusu coğrafyaya deniz, demir veya karayolu ile ulaşmak çok fazla mümkün değil. Bu sebeple Afrika'ya havayoluyla ihracat gelecekte artacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.