Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, 5G ve ötesi araştırmaları alanında uluslararası konsorsiyumda yer almayı başaran ilk Türk telekomünikasyon operatörü oldu. Türk Telekom ve Argela’nın birlikte çalışacağı uluslararası Clear5G (Güvenilir 5G MTC- Kablosuz Erişim) projesi ile fabrika içi otomasyonda şu anda 100 milisaniye olan veri iletim süresi 1 milisaniyenin altına düşecek. Bu sayede üretim bantları izlenecek, robotların hareketleri takip edilecek ve gerektiğinde en hızlı şekilde alarm durumuna geçilebilecek. Farklı makinelerin birbiriyle haberleşmesini sağlayacak olan proje, geleceğin fabrikalarında çalışacak sensörler için öngörülen 15 yıllık pil ömrü hedefine de katkı sağlayacak. Argela ise proje kapsamında senaryolara uygun bir 5G mimarisinin tasarlanması için çalışmalar yapacak. 5G standartlarını belirleme amacıyla oluşturulan küresel kuruluşların (3GPP, ETSI, ONF) yaptığı Endüstri 4.0 çalışmalarının takibini ve koordinasyonunu da gerçekleştirecek olan Argela’nın Clear5G projesi kapsamında üretilecek fikrî mülkiyetlerin korunması ve standartlara taşınması, proje sonuçlarının seçkin uluslararası etkinlik ve mecralarda duyurulması gibi işlevleri de olacak.

Clear5G projesi kapsamında fabrika içi otomasyonda şu anda veri iletiminde yaşanan 100 milisaniyelik gecikme süresinin 1 milisaniyenin altına düşeceğini belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan “Proje kapsamında Endüstri 4.0’a yönelik makineler arası iletişim tabanlı geleceğin fabrikaları teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışacağız. Bu şekilde 5G ile birlikte yaşanacak küresel teknoloji dönüşümünün içinde yer alarak ona yön verecek olmaktan dolayı mutluyuz” dedi. Argela Telekom Grubu Genel Müdürü Selim Sarper ise Argela’nın son 5 yıldır 5G konusunda uluslararası düzeyde yeni teknolojiler geliştiren bir şirket olma yolunda önemli başarılara imza attığına değinerek şunları söyledi: “5G dâhil olmak üzere bütün yeni nesil mobil teknolojilerinin üzerinde yükselebileceği ağ altyapısını geliştirip dünya ile paylaşıyoruz. Ülkemizin, teknoloji üreten ve ihraç bir ülke olması yolunda önemli adımlar atıyor, uluslararası konsorsiyumlarda Türk teknolojisini temsil ediyoruz. Geçtiğimiz ay duyurduğumuz yeni ürünümüz ProgNET’i, 5G çalışmaları kapsamında elde ettiğimiz birikimi, Kurumsal Ağ Altyapılarına uygulayarak geliştirdik. 5G teknolojileri alanında ABD Patent ve Marka Ofisine bugüne kadar 28 adet patent başvurusu yaptık. Milli 5G iletişim teknolojilerinin kalbi olacak projelerin geliştirilmesinde etkin rol oynayacak Türkiye’nin ilk ‘5G Mükemmeliyet Merkezi’ni Ankara’da açtık. Merkezimizi, 2023 hedeflerine giden yolda ileri teknolojiler geliştirme vizyonu çerçevesinde, iletişim altyapılarını millileştirecek büyük bir adım olarak görüyoruz. Son olarak HORIZON 2020 kapsamında yürütülen Clear5G projesinde, senaryolara uygun 5G mimarisinin tasarlanması adına çalışmalarda bulunacağız.”

Hibe desteği almaya hak kazandı

Clear5G projesi, Avrupa Komisyonu’nun uluslararası arenadaki en yüksek bütçeli sivil araştırma ve inovasyon programı olan HORIZON 2020 kapsamında hibe desteği aldı. Çok uluslu ve ortaklı üniversite-sanayi iş birliğine dayalı, büyük bütçeli araştırma ve inovasyon projelerinin desteklendiği bir program olan HORIZON 2020, Avrupa Komisyonunun bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturuldu. Türkiye’nin küresel 5G platformundaki yerini güçlendirecek en önemli çıktılardan biri de Clear5G projesi süresince geliştirilen teknolojilerin Ankara’daki Argela 5G Mükemmeliyet Merkeziyle bütünleştirilmesi olacak. Böylece, üniversiteler de 5G Mükemmeliyet Merkezinde 5G’nin bir uygulama alanı olan geleceğin fabrikaları ve nesnelerin interneti konularında araştırma yapıp fikri mülkiyet üretebilme şansına da sahip olabilecekler.