Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, üretim yapmak isteyen sanayiciye hazır arsa verileceğini söyledi. Üretim reform paketiyle ilgili olarak oluşturulan 81 maddeden 40 tanesine onay geldiğini açıklayan Özlü, kalan 41 madde için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili maddelerin artık kesinleştiğini aktaran Özlü, “Hedefimiz sanayiciye daha az maliyetli parsel temin etmek. Endüstri bölgeleri kapsamında bir bölge devlet tarafından kamulaştırılacak. Arazinin sahibi devlet olacak. Saniyici sadece gelip fabrikasını yapacak” dedi. ÇED raporunun olmayacağını, arsa arayışlarının son bulacağını söyleyen Özlü, “Hatta sanayicinin talebi doğrultusunda binalarını da yapacağız. Yani sanayici artık sadece oraya gidip fabrikasının başına geçecek. Yani elindeki parayı arsaya yatırmayacak. Direkt yerleşecek, fişi takıp işe başlayacak. Singapur ve Malezya’da olduğu gibi” diye konuştu.