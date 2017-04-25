Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda dolar endeksindeki düşüşe paralel gerileyerek dün 3,5706 seviyesini gördü ve günü 3,5720 seviyesinden tamamladı. Bugüne yatay bir başlangıç yapan ve Asya piyasalarında 3,5700 ile son iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL saat 09.45 itibarıyla 3,5790'dan alıcı buluyor.

AVRO VE STERLİN

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 artışla 3,8905, sterlin/TL ise yüzde 0,22 değer kazancıyla 4,5810'dan işlem görüyor.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de S&P CoreLogic CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyatları, mart ayı yeni konut satışları, nisan ayı Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

OLASI YÜKSELİŞTE 3,65 DİRENÇ

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,55 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğuna işaret eden analistler, olası yükselişlerde 3,6250 ve 3,6500 seviyelerinin direnç konumunda olacağını kaydetti.

ALTIN FİYATLARI DA DÜŞÜŞTE

Yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları geriledi. Ons altın 1273 liradan, çeyrek altın ise 240 liradan işlem görüyor.

BORSADA BİR REKOR DAHA KIRILDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,44 artarak 94 bin 217,43 puanla yeni zirvesinden başladı. Endeks böylece tarihte ilk kez TL bazında 94 bin puanı aşarak rekorunu tazeledi