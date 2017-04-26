Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi dolar/TL 3.58'in altında seyrediyor. Kur şu dakikalarda 3.57 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 3.91'den işlemde.
Dolar kaç lira oldu?
26.04.2017 - 08:54 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar/TL şu dakikalarda 3.57 seviyesinden işlem görüyor.
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467854 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/467854.aspx
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