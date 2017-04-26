Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, internet  alışverişlerinde güvenliği üst düzeye çıkaracak, gizlilik ve hizmet kalitesinde  yaşanan endişeleri gidecek, e-ticareti geliştirecek "güven damgası sistemi"nin  hayata geçirileceğini belirterek, "Güven damgasını gören vatandaşlarımız,  e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine  getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş  yaparken kendini güvende hissedecek." ifadelerini kullandı. 

Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir sistem üzerinde  çalıştıklarını hatırlatarak, konuya ilişkin tebliğ taslağının 7 ay önce  bakanlığın internet sitesinde görüşe açıldığını, meslek kuruluşları, dernekler,  federasyonlar, sektör temsilcileri ve tüketicilerden gelen görüşlerin alındığını  belirtti.
 
Çalışmaların ardından taslağa son şeklinin verildiğini ifade eden  Tüfenkci, tebliğin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacağını bildirdi.
 
Tebliğle internet alışverişlerinde güvenliği üst düzeye çıkaracak,  gizlilik ve hizmet kalitesinde yaşanan endişeleri gidecek, e-ticareti  geliştirecek "güven damgası sistemi"nin hayata geçirileceği bilgisini veren  Tüfenkci, sisteme dahil olmak isteyen e-ticaret sitelerinin, tebliğde yer verilen  güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdikten sonra Bakanlık  tarafından yetkilendirilen güven damgası sağlayıcısına (GDS) başvuruda  bulunabileceğini kaydetti.
 
Tüfenkci, "Standartlara uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine GDS  tarafından güven damgası tahsis edilecek, böylece güven damgasını internet  sitesinde gören vatandaşlarımız e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet  kalitesi standartlarını yerine getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından  denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecek."  değerlendirmesinde bulundu.

"Denetimler ve gizlilik daha dikkatli takip edilecek"

Güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerinin, alıcıların siparişi  hakkında bilgi edinebilmesi, talep ve şikayetlerini telefon aracılığıyla  iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunacağına da dikkati  çeken Tüfenkci, bu şekilde  talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini  ve sonuçlandırılmasını sağlayacaklarını vurguladı.

Sistemle e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı, etkin ve  maliyetsiz çözümlenebileceğine işaret eden Tüfenkci, "Tüketici, güven damgası  tahsis edilen e-ticaret sitelerine yöneleceğinden, bu siteler diğer sitelerin bir  adım önünde olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından GDS olarak  yetkilendirilecek kuruluş, güven damgasının tahsis edilmesi, askıya alınması ve  iptaline ilişkin işlemleri yürütecek ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret  sitelerini denetleyecek." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının internet üzerinden alışverişlerde gizliliği temin etmek  olduğunu belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bundan sonra bu damgayı alan sitelerdeki denetimler ve gizlilik daha  da dikkatli bir şekilde takip edilecek. Bu sitelerde alışveriş yapan  tüketicilerimiz de bu sitelerin daha güvenli ve aynı zamanda gizliliğe riayet  ettiğini, bu site üzerinden satılan malların kendilerine ulaşma noktasındaki  aksaklıkların olmayacağını garantili olarak görmüş olacak. Biz güvenlik ve hizmet  standartlarını denetlerken, e-ticaret üzerinden diyelim ki cep telefonu aldığında  artık fotoğraf makinesi gönderilmeyecek veya bir parfüm markası sipariş  edildiğinde bir başka marka gönderilemeyecek. Bu damgaya sahip sitelere böyle bir  şey olduğunda Bakanlık olarak müdahil olup gerekli yaptırımları yapabilecek  konumda olacağız. Burada güven damgasını sağlayıcı kuruluşlar var. Kamu  niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla yetkilendirilmiş anonim şirketler olacak ve  bunlar vasıtasıyla bu tür sitelerin denetimini sağlayacağız. Bakanlık da bunun  kontrolünü yapmış olacak."