Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Katar’ın stratejik ortaklığı, Expo Turkey by Qatar’la dünya sahnesine çıkarken, fuara Qatari Diar ortaklığıyla inşası devam eden SeaPearl Ataköy projesiyle katılan Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu “Katarlı yatırımcılara ülkemizi ve ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık. Türkiye, konumu ve sahip olduğu özelliklerle yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği marka bir ülke. Bunu bu platformda bir kez daha anladık” dedi. Sea Pearl projesinin ortağının da Katar hükûmet şirketi olduğunu hatırlatan Kuzu “İstanbul dışındaki vilayetlerde de yatırım düşünüyorlar” diye konuştu. Katar’ın Türkiye’ye bakışının diğer ülkeler gibi olmadığına işaret eden Özen Kuzu “Körfez’de Cumhurbaşkanımıza karşı bir sevgi var. Bunun da yatırıma dönüşeceğini düşünüyoruz. Projemizde yapılan yüzde 45’lik satışın yüzde 15’i Katarlılara gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı. Özen Kuzu, “Şu an için Katar’da yatırımımız bulunmamakta ancak fuarla birlikte fırsatları takip etme şansı yakaladık. Fuar süresince hem bu projemizin tanıtım çalışmalarını yapma hem de yeni ortaklık fırsatlarını araştırma şansı bulduk” diye konuştu. İran ve Cezayir’de projeleri olduğunu hatırlatan Özen Kuzu, Katar’da da bir iki altyapı projesi üzerinde sıcak görüşmeler yürüttüklerini, önümüzdeki yıl başlayacaklarını kaydetti.

Katarlı YATIRIMCIYI TÜRKİYE'YE DAVET ETTİk

Fuar süresince Türkiye’nin istikrarlı, güvenilir ve yatırım için cazip olduğunun altını çizdiklerini belirten Özen Kuzu “Sektörümüz hükûmetimizin aldığı önemli kararlarla hareketlilik kazandı. Türkiye’de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek olması önemli bir gelişme. Bunun yanı sıra yabancı yatırımcılara KDV muafiyeti sunulması da büyük bir fırsat. Tüm bu gelişmeler ülkemizde yatırım yapma kararı alan yabancı yatırımcılar için birer avantaj oldu. Fuarda tüm bu gelişmeleri ve projelerimizi yatırımcılara anlattık, onları ülkemize davet ettik” dedi. Asıl amaçlarının Katarlı yatırımcıyı Türkiye’ye getirmek olduğunu kaydeden Özen Kuzu, 1 milyon dolarlık ev alana vatandaşlık hakkı veren düzenleme kapsamında 10 adet satış yaptıklarını söyledi.