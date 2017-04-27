İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5630 liradan alınan dolar 3,5650 liradan, 3,89 liradan alınan euro ise 3,8920 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,58 liradan, euro ise 3,9020 liradan satıldı.