İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5630 liradan alınan dolar 3,5650 liradan, 3,89 liradan alınan euro ise 3,8920 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,58 liradan, euro ise 3,9020 liradan satıldı.
Dolar, 3,56'nın üzerinde
27.04.2017 - 09:21 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,5650 liradan, euro ise 3,8920 liradan güne başladı.
Etiketler : Serbest piyasada dolar,dolar fiyatları,dolar ne kadar,ekonomi haberleri,
468176 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/468176.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER