Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, yılın ilk çeyreğine tüm zamanların rekoruyla başladı. Turkcell grup bazında 4 milyar 53 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek çeyreksel gelirini elde ederken, yıllık bazda yüzde 25,6 büyüme ile son 10 yılın rekorunu kırdı. 2016 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK ise yüzde 39,8 oranında artışla 1 milyar 400 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Yılın ilk çeyreğinde net kâr ise 459 milyon TL oldu.

GSM operatöründen dijital hizmet şirketine dönüşen Turkcell’in 2017’ye rekorlarla başladığını anlatan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “35,8 milyonu Türkiye’de olmak üzere toplam 50,4 milyon müşteriye ulaştık. Faturalı müşteri sayımız geçen çeyreğe göre 298 bin artarak müşterilerimizin yüzde 53’ünü oluşturdu” dedi. Bir yılını geride bırakan 4.5G ile birlikte servislere olan ilginin de önemli ölçüde arttığını anlatan Terzioğlu, “2017’nin ilk çeyreğinde Turkcell Türkiye ciromuzun yüzde 18’ini dijital servislerden sağladık. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği servislerimizin sayısı 98’e ulaşırken öne çıkan dijital servislerimizin toplam indirilme sayısı 53 milyonu aştı. BiP’in dünya çapında indirilme sayısı 13 milyonu geçti. İndirmelerin 1,4 milyonu yurt dışından geçekleşirken, Anadolu’da da 3 müşterimizden biri BiP uygulamamızı kullanıyor. Fizy uygulamamız ise Türkiye’de, müşteri bazında dünyanın önde gelen en büyük yabancı rakibinin 2 katı büyüklüğüne ulaştı. Turkcell TV+ ile cepten televizyon izleme süresi kuruluşundan bu yana 7 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Toplamda 4 milyondan fazla indirilen lifebox’ta saklanan doküman sayısı ise 700 milyonu aştı. Türkiye’yi dijital dergicilikle tanıştıran Dergilik üç ay içinde 2,2 milyondan fazla indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekorunu kırdı” diye konuştu.

4.5G’nin birinci yılında Türkiye’nin 81 ilinde nüfusun yaklaşık yüzde 83’ünü kapsadıklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “4.5G abone sayımız 26 milyonu aştı. 4.5G kullanıcılarının data kullanımı Mart ayında 5,1GB’ye ulaşırken, 4.5G’nin katkısıyla tüm kullanıcıların kişi başı data kullanımı geçen yıla göre yüzde 69 artarak 3 GB olarak gerçekleşti. Türkiye’deki akıllı telefon penetrasyonumuz daha da ivme kazanarak ilk çeyrek sonunda yüzde 68’e ulaştı ve akıllı telefonların içerisinde 4.5G uyumlu cihazların payı yüzde 57 oldu. Yaptığımız yatırımlar ve müşterilerimizin artan talebiyle data ve dijital servis gelirlerimiz hızla arttı. Turkcell Türkiye gelirinin yüzde 67’sini oluşturan data ve dijital servisler geliri yüzde 94,2 oranında yükselerek 2,4 milyar TL’ye ulaştı. Mobil data geliri yüzde 89, sabit data geliri ise yüzde 32 oranında arttı”

Genel Kurul’da kâr payı dağıtımı görüşülecek

Turkcell’in Olağan Genel Kurulu’nun 25 Mayıs 2017 tarihinde düzenleneceğini de hatırlatan Genel Müdür Kaan Terzioğlu, “Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, kar dağıtım politikamızda belirtilen kar dağıtım oranıyla uyumlu bir şekilde, 1 milyar 791 milyon TL brüt nakit kar payı dağıtılmasını teklif etme kararı aldı. Önerilen kar payı, 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde 3 eşit taksitte ödenecek. Kar payı dağıtımı, Genel Kurul’umuzun onayına tabi olacak” diye konuştu.