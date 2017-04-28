Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri  Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, KOSGEB'in 50 bin  lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinde, kredi kullandırım  süresinin uzatılması için işletmelerden çok yoğun talep geldiğini belirterek,  "Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan'dan, 2 Haziran'a kadar uzattık." dedi.

Biçer, AA muhabirine, KOSGEB'in 2017 yılı 50 bin lira üst limitli  sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yılki kredi faiz destek programına 249 bin işletmenin başvuruda  bulunduğunu hatırlatan Biçer, bütçe imkanları dahilinde sadece 15 bin KOBİ'nin  destekten yararlanabildiğini hatırlattı. Destekten yararlanamayan çok sayıda  işletme olması nedeniyle ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla bu yıl da bu  desteği devam ettirdiklerini belirten Biçer, 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz  desteği uygulamasını yeniden başlattıklarını söyledi.

Biçer, 10-20 Şubat tarihlerinde alınan başvurulardan 460 bin 167  KOBİ'nin, KOSGEB destekli sıfır faizli krediden faydalanabilmesi için onay  verildiğini, 28 Şubat'tan itibaren de KOBİ'lerin kredi kullandırım işlemlerinin  başladığını anlattı.

Kredi kullandırım işlemlerinde son başvuru tarihinin 28 Nisan olarak  belirlendiğini kaydeden Biçer, birçok KOBİ'nin, bankalardaki iş ve işlemler  sebebiyle kredi kullanamadıklarına işaret etti. Biçer, kredi kullandırım  süresinin uzatılması konusunda işletmelerden çok yoğun talep geldiğine dikkati  çekerek, "Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan'dan, 2 Haziran'a kadar  uzattık." diye konuştu.

Biçer, bu kapsamda halihazırda 250 binden fazla işletmenin krediden  yararlandığını kaydetti. Sıfır faizli kredi desteğiyle piyasalarda toplam 11  milyar liralık kredi hacmi oluşacağının altını çizen Biçer, bugüne kadar bu  rakamın 6 milyar lirasının esnafın cebine girdiğini aktardı.