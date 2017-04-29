Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Anadolu mutfağının vazgeçilmesi olan yufkanın standardı yeniden belirleniyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), börek ve baklava olarak açılan yufkanın uluslararası standartlarda olması için yeni düzenleme yoluna gitti. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’nde yer alan yufkanın standart taslağını sektör temsilcilerinin de görüşüne açan TSE’nin belirlediği kriterler şöyle:

∂ Açılacak olan yufkalar kendine özgü tat ve kokuda olurken; acımış ve ekşimiz olmayacak.

∂ Yufkalar kendine özgü renk ve görünüşte olacak. Kenarlardan içe doğru 2 santim uzun yırtık bulunmayacak.

∂ Kenarlarda 2 santimden kısa olan yırtıklar her bir yufka numunesinde en fazla iki adet olabilecek. Numunelerin iç kısımlarında yırtık, delik bulunmayacak; içinde yabancı madde barındırmayacak.

∂ Yufka daire, dikdörtgen veya kare şeklinde olacak. Analize tabi tutulan numunelerin en büyük çapa veya kenar uzunluğuna sahip olanı ile en küçük çapa ve kenar uzunluğuna sahip olanı arasındaki fark en fazla 2 santim olacak.

∂ Yufkanın çap ve kenar uzunluğu 40-70 santim aralığında değişebileceği gibi; yufka en fazla 1 milimetre kalınlığında açılacak.