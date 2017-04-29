Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Demir çelik sektörüne yeni yol haritası geliyor. Hem demir çelik hem demir dışı metaller sektörünün dış pazarda sürdürülebilir rekabetçiliğini artırmak üzere hazırlanan yeni taslak strateji belgesinde; demir dışı metaller lojistik merkezinin kurulması, cevher aramalarının teşvik edilmesi, sektörün önünü açacak hukuki ve idari düzenlemelerin yapılması, dış ticarette aksayan yönlerin giderilmesi, atıkların değerlendirilmesi, üniversiteye ‘sanayi tecrübesi’ dersi, AR-GE kapasitesinin, üretim altyapısının ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi önemli hamleler yer alıyor. Özellikle süper alaşım üretimi, dikkat çeken yenilikler arasında. Sıcaklık, hız ve sürtünmeye dayanaklı süper alaşım parçalarında ithalata bağımlı kalınmaması için, Türkiye’de üretim yapılacak. Söz konusu alaşımların özellikle savunma sanayi ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılan makine ve teçhizatlarda kullanıldığı biliniyor. Bunların üretiminde TÜBİTAK ve Atılım Üniversitesi önemli rol üstlenecek.