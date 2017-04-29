Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Hindistan ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesine, karşılıklı doğrudan yatırımların artırılmasına ve mevcut problemlerin çözümüne imkan sağlamasını bekliyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Canan Çelebioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılıklı ticarette Hindistan lehine olan dengenin Türkiye için de sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye’nin 350 milyar doları bulan dış ticaret hacmi içinde Hindistan ile yapılan ticaretin payının yaklaşık yüzde 2 ve Hindistan'ın 700 milyar dolar civarındaki dış ticaretinde Türkiye'nin payının yüzde 1'in altında olması, mevcut potansiyelin çok altında kaldığımızı gösteriyor." dedi.

Çelebioğlu, dünya ticaretindeki ağırlığı yıldan yıla artan Hindistan'a yatırım yapmayı düşünen Türk firmalarına gerçekçi analizler ışığında güçlü yönleri üzerine bir yol haritası çizmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Hizmet sektörü, altyapı ve üst yapı alanlarında Türk firmaları öne çıkabilir. Hindistan'da turizm henüz emekleme evresinde. Türk girişimciler Akdeniz havzasında gerçekleştirdikleri başarı hikayesini bu ülkede de yazabilirler. Turizm faaliyetlerinin artması için Türk ve Hintli havayolu şirketlerine karşılıklı olarak daha fazla slot sağlanabilir. Sağlık ve sivil havacılık alanındaki kamu-özel sektör yatırım ortaklığı modelindeki tecrübelerimiz Hindistan'da uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Hindistan’ın Türk yatırımcılara sunduğu tüm fırsatlara rağmen söz konusu ülkede iş yapmanın zorluklarına da dikkati çeken Çelebioğlu, şunları kaydetti:

"Hindistan'daki uygulamalar eyaletten eyalete değişebiliyor. Kambiyo ve vergi mevzuatı gibi birçok alanda sıkıntılar var. Yabancı sermaye girişlerinde sektöre göre farklı sınırlar ve korumalar mevcut. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarının da güncellenmesi gerekiyor. Bu çerçevede ticari ilişkilerimizi güçlendirmek için öncelikle Serbest Ticaret Anlaşmasının ve çalışanların ödedikleri sosyal sigorta primlerinin karşılıklı olarak tanınmasını sağlayacak olan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının imzalanması gerekiyor."

"Hindistan'da iş yapmak isteyen burada olmalı"

Türkiye'nin Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Vural Çekinmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaretin son yıllarda Hindistan'a düzenlenen en büyük ve en kapsamlı ziyaretlerden birisi olacağını belirterek, "Bu ziyaret her iki ülkede yatırımları ve ticari ilişkileri bulunan firmalarımızın yanı sıra potansiyeli yerinde görmek isteyen iş adamlarımız açısından da önemli faydalar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çekinmez, Hindistan Başbakanı Narenda Modi tarafından ortaya konulan "Make in India (Hindistan'da Yap)" vizyonu kapsamında yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, yabancı yatırımcıyı cezbedecek tedbir ve teşviklerin uygulamaya konulması hususunda ciddi bir kararlılık sergilendiğini, buna ilaveten büyük şehirler arasında oluşturulmaya çalışılan sanayi koridorlarıyla 100 akıllı şehrin oluşturulması için başlatılan "Smart Cities" etkinliğinin de pazarı çok cazip hale getirdiğini belirtti.

Hindistan'ın 1990'ların başında 1 milyar doların altında yabancı sermaye girişi sağlayabildiğine dikkati çeken Çekinmez, 2000-2016 yıllarında kümülatif olarak yaklaşık 310 milyar dolar yatırım çeken ülkenin dünyanın 3. en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken yeri haline geldiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl 6,4 milyar dolara ulaştı. 2016'da Türkiye Hindistan’a yaklaşık 650 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat 5,75 milyar dolar seviyesinde oldu.