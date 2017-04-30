Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 Nisan'da Londra'dan ayrılan tren 20 günlük yolculuğu süresinde Fransa, Belçika, Almanya, Polonya, Beyaz Rusya, Rusya ve Kazakistan'dan geçti. Trenin daha elverişli olduğunu belirten Oxford Economics'ten He Tianjie, "Birden fazla durak sayesinde yol boyunca kargonun alınması ve boşaltılması sağlanabilmektedir. Tarımsal ürün ulaşımı da olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmektedir. Ticaret ağları, demiryolu bağlantıları ile avantaja dönüyor" dedi. Günümüzün 'modern ipek yolu' olarak adlandırılan bu yol, Çin ile Avrupa arasındaki ticaret bağlantısını güçlendirmek için kuruldu.