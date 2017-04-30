Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er; özellikle ABD, İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere yoğun ihracat yaptıklarını söyledi. İhracattaki başarılarının ardında fiyatların gerilemesinin yattığına dikkati çeken Er “Şu anda üreticide ham zeytinyağlarının litresi 12, sızmanın litresi 15 lira civarında. Bu hem üreticiyi hem de ihracatçıyı tatmin eden bir fiyat. Döviz kurlarının bir miktar iyileşmesi de, ülkemizdeki zeytinyağı fiyatlarını dünyadaki fiyatlarla dengeledi. İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi önemli rakiplerimizde de rekolte düştü. Bize fırsat doğdu ve ihracatımız arttı” dedi.