Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MÜSİAD Denizli Şubesinin toplantısına katılan Zeybekci “Son dönemde sadece Kredi Garanti Fonundan piyasalara, 150 milyar liralık nakit imkânı sağlandı. Halk oylamasının ardından ‘seçimler var, ne olacağı belli değil’ söylemleri de ortadan kalktı” diye konuştu. Tarımsal ürün fiyatlarındaki oynaklığa bakanlık olarak müdahale ettiklerini, son dönemde bazı ürünlerde gümrük vergisi oranlarını sıfırlamalarının da bununla ilgili olduğunu anlatan Zeybekci, şöyle devam etti: Gerekirse ette de müdahale gelir. Türkiye tarımda, hayvancılıkta, ette, sütte, tavukta, bütün bu gıda ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke. Son dönemde domateste görülen fiyat artışı da, sezon geçişinden kaynaklanıyor.