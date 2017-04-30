Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul endeksi geçen hafta rekor üstüne rekor tazeleyerek, 100 bin puan yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. Yatırımcılar yükselişin ne kadar süreceğini sorgularken; Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, “Yapay yükseliş olabilir mi?” tedirginliğine cevap verdi. Borsa endeksinin Gezi olayları öncesindeki seviyelerine döndüğünü hatırlatan Karadağ, “Geziyle başlayan süreç, tüm finansal göstergelerimizde çok dramatik ve sert bir ekonomik darbe süreci aslında. Bugün yaşanan yükselişin yapay olup olmadığı ise firmalara bakılarak anlaşılabilir. Genel anlamda bir şişkinlik yok. Firmalarımız, bankalarımız halen özkaynak değerinin altında işlem görüyor. THY, Turkcell gibi firmaları kıyasladığımızda, halen olması gereken fiyatın altında. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla, bundan sonra daha rahat ekonomi konuşulacak. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte koalisyon da artık hayal. Bu, ekonomi tarafında pozitif bir durum. Dolayısıyla borsadaki yükselişe yapay yükseliş demek yanlış, bu durumu yavaş yavaş taşların yerine oturması olarak açıklayabiliriz” diye konuştu.

Bu arada geçen hafta borsa yatırımcısına kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul (BİST 100) endeksi, yaklaşık yüzde 2,5’lik yükselişle 94.655 puandan kapandı. Kapalıçarşı’da işlem gören altının gram fiyatı, yüzde 4’lük düşüşle 144,40 lira olarak gerçekleşti. Doların fiyatı yüzde 2,6’lık düşüşle 3,5480 liraya, avronun fiyatı ise yüzde 0,85’lik azalışla 3,8670 liraya geriledi.