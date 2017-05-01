Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu hâline gelen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), bu yıl yeniliklerle kapılarını açacak. İlk kez Cumhurbaşkanlığı himayesinde 9-12 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek fuarda; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Harita Genel Komutanlığı ve MSB İlaç Fabrikası Komutanlığı stant açacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yıl ilk kez stant açan kurumlar arasında yerini alacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait deniz unsurları, Büyükçekmece koyunda bu yıl daha büyük bir katılımla fuara iştirak edecek ve ziyarete açılacak.