Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE), TSK’nın ihtiyacı olan silah ve ağır silah sistemlerinin üretimi için stratejik öneme sahip ve tedariğinde sıkıntılar yaşanan vasıflı çeliğin üretimini gerçekleştirebilecek Kırıkkale’deki yeni çelikhane projesinde sona geldi. Yaklaşık 63 milyon avroluk sözleşme bedeliyle hayata geçirilen yeni çelikhane, elektrik ark ocağı, pota ocağı, vakum altında gaz giderme ünitesi, toz toplama ve filtreleme tesisi ve bunları destekleyecek yardımcı tesislerden oluşuyor. Çelikhanenin kurulmasıyla 30 ton/döküm kapasiteli elektrik ark ocağı, 30 ton kapasiteli pota ocağı, 30 ton kapasiteli vakum altında gaz giderme tesisiyle günde 18-19 döküm alma ve 3 vardiya çalışma esasına göre yılda (220 gün üretim yapılacağı öngörüsüyle) ortalama 120 bin 385 ton sıvı çelik üretilecek. MKE’nin eski çelikhanesinin yıllık üretim kapasitesi 25 bin tonla sınırlıydı. Çelikhane ile MKE, namlu çeliği, vasıflı çelik, takım çeliği ve paslanmaz çelik üretebilme kabiliyetine sahip olacak. Kurumun bütün silah malzemeleri bu çelikhanede üretilecek. MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, çelikhanenin ağustos ayında üretime başlayacağını belirterek “Ülkemizde üretilen ve otomotivden savunma ve havacılığa uzanan birçok sanayinin ihtiyaç duyduğu ürünleri yurt dışından ithal ediyoruz. Toplam üretim kapasitemiz yılda 120 bin ton ve tamamı vasıflı çelik olacak. Türkiye’nin bu alanda toplam 350 bin ton ithalatı var. İhtiyacın tamamına yakını yurt dışından karşılanıyor. Bizim üretimimiz sayesinde toplam ihtiyacın 3’te birine yakın kısmı yurt içi imkânlarla karşılanacak. Bu alanda Türkiye’nin önemli bir açığını kapatmak için bir hizmet sunacağımızı düşünüyoruz” dedi.