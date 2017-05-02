Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini, ABD'de azalmakta olan Petrol stoklarına ilişkin görünüm yerine artması beklenen akaryakıt stoklarına çevirmeleri ile birlikte, son bir ayın en düşük seviyesi yakınında seyretti.

Vadeli Petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü yüzde 1 düştükten sonra yüzde 0.1 daha geriledi. ABD'de Enerji Enformasyon İdaresi'nin Çarşamba günü açıklayacağı verilerin, Bloomberg'in anketine katılan analistlerin tahminlerinin medyanına göre, benzin ve distile ürün stoklarının geçen hafta arttığını göstermesi bekleniyor. Bunun yanında, ham Petrol fiyatlarının rekor seviyeden başlayan düşüşünün dördüncü haftada da sürmesi bekleniyor. ABD'de sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü Salı günü stok verilerini açıklayacak.

Petrol fiyatları, ABD'de artan Petrol üretiminin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve diğer bazı üreticilerin küresel arz fazlasını eritmek için üretimi kısma çabalarını dengeleyeceği endişeleri ile son iki hafta düştü. Sektörün danışmanlık şirketlerinden FGE'nin başkanı Fereidun Fesharaki, OPEC'in Mayı ayındaki bakanlar düzeyindeki toplantıda üretim kısıntısı anlaşmasını uzatmasının neredeyse kesin olduğunu, sektör verisinin ABD'de aktif Petrol sondaj kuyusu sayısının iki yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösterdiğini belirtti.

Seul'de Samsung Futures Inc. emtia analisti Hong Sung Ki, "ABD'de artan Petrol ürün stokları, rafinerilerin, OPEC öncülüğündeki grubun üretim kısıntılarını uzatmasından önce arzı artırmakta olduğu anlamına gelebilir, ancak piyasa halen bunların anormal artmasından dolayı endişeli" dedi ve "Bu noktada, OPEC ve diğer üreticilerin anlaşmayı Haziran ayının ötesine uzatacağından eminiz" şeklinde görüş bildirdi.

Haziran vadeli Batı Teksas Petrol ü (WTI), Nymex piyasasında, 10 sent düşerek Seul saat ile 11:11'de varil başına 48.74 dolara geriledi. Vadeli Petrol kontratları Pazartesi günü 49 sent düşerek 48.84 dolar ile 28 Mart'tan bu yana en düşük seviyesinden kapandı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 60 altındaydı.

Temmuz vadeli Brent Petrol ü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 7 sent düşerek varil başına 51.45 dolara indi. Kontrat Pazartesi günü 53 sent düşerek 51.52 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Temmuz vadeli WTI'a kıyasla 2.37 dolar primli işlem gördü.