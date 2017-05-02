Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kur şu dakikalarda 3.52 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 3.84'dan işlemde.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5480 lira, euronun satış fiyatı ise 3.8670 lira olmuştu.

Analistler, artan risk iştahından en çok gelişmekte olan ülke varlıklarının etkilendiğini belirterek, Güney Afrika randı ve Güney Kore vonunun ardından Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu vurguladı.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının, piyasalara, sıkı duruşun korunacağı mesajını vermesinin TL'yi desteklediğini kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili söylemlerinin de yatırımcıların risk algısını azalttığını dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayacak ve kararı yarın açıklanacak toplantısının, döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3.5160 seviyesinin destek, 3.5750 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

BORSA REKOR TAZELEDİ

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında 95.330,25 puana yükselerek rekor kırmıştı.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle yükselişine devam eden BIST 100 endeksi rekorunu bir kez daha yeniledi. Endeks 95.358,76 puanı gördü.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamada Kuzey Kore ile ilgili yumuşak bir ton kullanmasının yatırımcıların risk algısını azalttığını, bununda gelişmekte olan ülke varlıklarına olan talebi artırdığını ifade etti.

Döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda BIST 100 endeksinde yeni hedeflerin 95.500 ve 97.700 seviyeleri olacağına dikkati çeken analistler, olası düşüşlerde ise 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri akışının görece zayıf olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayacak ve kararı yarın açıklanacak toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.