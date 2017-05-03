Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile İsrail arasında yapılan görüşmelerde sona gelindi. Anlaşma gerçekleştiğinde İsrail gazı Türkiye üzerinden taşınmaya başlayacak. İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı Genel Direktörü Shaul Meridor, Türkiye ile doğalgaz konusunda sürdürülen görüşmelerde önce ticari tarafın fiyatlar ve miktarlar gibi detaylar üzerinde anlaşması gerektiğini belirterek “Şu anda bunun üzerinde konuşuluyor. Önümüzdeki birkaç haftada pek çok görüşme yapacağız. Birkaç ay içinde umarım sadece görüşüyor değil, anlaşmaya varmış da oluruz. İsrail gazını Türkiye’ye taşıyacağımız konusunda iyimserim, süreci ciddiye alıyoruz” dedi.

YENİ HAT KURULACAK

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “10 hattan” biri de, kurulması üzerinde çalışmaların son aşamaya geldiği bu hat olacak. Meridor, Türkiye ile İsrail arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin çalışmaların iki koldan yürütüldüğünü belirterek “Bu zaten Türkiye ile Mısır arasında yapılması planlanan anlaşmalara rakip değil. İsrail’in doğalgazını ihraç etmek için koridorlara ihtiyacı var. Bunlardan biri Türkiye, biri EastMed boru hattı projesi ve biri de Mısır’daki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri. Bunlar İsrail’in doğalgazını ihraç etme stratejisinde önemli yer teşkil eden koridorlar. Çünkü fazlasıyla doğalgaz keşfettik ve daha da keşfetmeyi bekliyoruz” dedi. Türkiye’nin Akdeniz’de daha çok gaz bulmasını dileyen Meridor, hattan yıllık 5-10 milyar metreküp gaz geçeceğini, bunun zamanla fiyatları düşüreceğini söyledi.