Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de yaşayan makine mühendisi Yavuz Özkan Çalış, dış mekanlarda cep telefonları ile tabletlerin şarj sorununa, geliştirdiği çevre dostu yerli üretim güç kaynağı ile çözüm getirdi. Kafeterya, restoran, otel, toplantı salonları gibi mekanlarda kullanıma sunulan sistem, marka ve model ayırmaksızın tüm akıllı telefonları algılayıp hiç bir zarar vermeden benzerlerine göre çok kısa sürede şarj ediyor. Altı yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınarak Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında butik olarak satışa çıkartılan ürün, kullanılacak mekanların konseptine uygun tasarlanabiliyor. Sistemi geliştiren 43 yaşındaki Çalış, masa üstü şarj sisteminin birçok yeniliği içerdiğini belirtiyor. Buluşun en önemli özelliklerinden biri ise her telefonun marka ve modeline uygun şekilde enerji aktarımı yapabiliyor olması.

Piyasada bulunan powerbankların her marka model telefona aynı güçle enerji aktardığına dikkati çeken Çalış, buluşun en önemli özelliklerinden birinin değişik marka ve modelleri otomatik olarak algılaması ve cihaza zarar vermeden orijinali gibi şarj ettiğini söylüyor.

Çalış, "Ürünümüz cihazlar şarja takıldığı zaman değişik marka ve modelleri otomatik algılıyor. Algıladıktan sonra her telefonu orijinal şarj cihazı haline geçerek cihaza zarar vermeden kullanılmasını sağlıyor." dedi.



DÜNYADA TEK

Sistemde kullanılan anakartı da Yavuz Özkan Çalış'ın kendi tasarımı. Çalış, patentini aldıkları ürünü Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da satmaya başladıklarını ve dünyanın önde gelen otel zincirlerinden birinin siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çalış, "Daha çok devlet dairelerinin sosyal tesislerinde, restoran gruplarında ve kafeteryalarda, insanların vakit geçirdiği her yerde bulunmaya gayret gösteriyoruz. İş dünyasında açılım yaptık. Toplantı salonlarında da bulunuyoruz." diye konuştu.

Kendi ürünlerinin piyasada bulunan diğer ürünlere göre tablet gruplarını da şarj ettiğini aktaran Çalış, "Özellik endüstriyel alanda kullanıma açık olduğumuz için tablet gruplarını da tamamen şarj edebilme özelliğiyle dünyada tekiz. Diğer powerbanklarda böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Yavuz Özkan Çalış, insanların, banka ve medya hesaplarını içeren bilgileri içeren telefonlarını sosyal mekanların güvenliğinden kuşku duydukları için şarj etmek istemediği söylüyor. Buluşları sayesinde bu sorunu tamamen ortadan kaldırdıklarında ise iddialı.

Ürünün 1 yıl bile şarjda kalsa bile zarar görmediğini söyleyen Çalış, ürünü çalıştıran sistemin ömrünü tamamladığında geri dönüştürülebildiğini de kaydetti.

İzmirli mühendisin buluşunu kafeteryasında hizmete sunan işletmeci Sinan Tufan ise müşterilerin sonuçtan son derece memnun olduğunu belirtiyor. Tufan, "Ürünün farkını müşteriler de anlıyor. Diğer ürünlere göre daha çabuk şarj ettiğini ve uzun süre dayandığını söylüyorlar." şeklinde konuştu.