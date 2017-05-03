İstanbul Kapalıçarşı'da 142,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 142,70 liradan, 939 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 955 liradan, 130 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135 liradan, 918 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 936 liradan, 459 liradan alınan Yarım Ziynet 469 liradan, 230 liradan alınan Çeyrek Ziynet 235 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
03.05.2017 - 13:35 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 142,70 lira oldu.
Etiketler : Çeyrek altın,
470004 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/470004.aspx
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