Çeyrek altın 233 liraya düştü

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 228 liradan alınan Çeyrek Ziynet 233 liradan satıldı.

​Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 142 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 141,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 142 liradan, 934 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 950 liradan, 129 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 133 liradan, 913 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 932 liradan, 456 liradan alınan Yarım Ziynet 466 liradan, 228 liradan alınan Çeyrek Ziynet 233 liradan satıldı.

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