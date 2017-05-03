Kruvaziyerlerden "Mein Schiff 5"in Almanlardan oluşan 2 bin 800  yolcusuyla ilçeyi iki kez ziyaret edeceği, "Silver Muse"nin de alım gücü yüksek  600 Amerikalı ve İngiliz turistle geleceği duyuruldu.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, kontratlara göre planlanmış, Türkiye'nin başka limanında olan dev  gemilerin Marmaris'e geleceğini söyledi.

Kontratı aylar öncesinden yapılan bu gemilerin ilk kez gelecek  olmalarını turizmcilerin ve esnafın iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen  Çelik, "Dev gemilerin yolcularının çok iyi ağırlanması, misafirliğimizin ve doğal  güzelliklerimizin en iyi şekilde gösterilmesi gerekir. Onların memnuniyetle  ayrılması yeni gemilerin de gelmesine vesile olacaktır. Müdürlük olarak hizmetin  aksamaması için gereken hassasiyeti göstereceğiz." dedi.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt da Marmaris  Limanı'nın Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanlarından olduğunu kaydetti.

Bayazıt, Marmaris'e mayıs ayında ilk kez gelecek 2 bin 800 yolcu  kapasiteli "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyerin, ay içinde ilçeyi iki kez ziyaret  edeceğini ifade etti. "Silver Muse" isimli ultra lüks kruvaziyerin de ilçeyi ilk  defa mayıs ayında ziyaret edeceğini vurgulayan Bayazıt, gemide alım gücü yüksek  600 Amerikalı ve İngiliz turist olacağını belirtti.

"Bu gemilerin ilk kez geliyor olması ülkemize olan güvenin bir  eseridir." diyen Bayazıt, yeni gemilerin gelmesi için çalışmaları sürdürdüklerini  söyledi.

Bayazıt, her iki kruvaziyerin de ilçeye gelişlerinde çiçeklerle  karşılanacağını kaydetti.