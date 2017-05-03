Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kruvaziyerlerden "Mein Schiff 5"in Almanlardan oluşan 2 bin 800 yolcusuyla ilçeyi iki kez ziyaret edeceği, "Silver Muse"nin de alım gücü yüksek 600 Amerikalı ve İngiliz turistle geleceği duyuruldu.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, kontratlara göre planlanmış, Türkiye'nin başka limanında olan dev gemilerin Marmaris'e geleceğini söyledi.

Kontratı aylar öncesinden yapılan bu gemilerin ilk kez gelecek olmalarını turizmcilerin ve esnafın iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, "Dev gemilerin yolcularının çok iyi ağırlanması, misafirliğimizin ve doğal güzelliklerimizin en iyi şekilde gösterilmesi gerekir. Onların memnuniyetle ayrılması yeni gemilerin de gelmesine vesile olacaktır. Müdürlük olarak hizmetin aksamaması için gereken hassasiyeti göstereceğiz." dedi.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt da Marmaris Limanı'nın Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanlarından olduğunu kaydetti.

Bayazıt, Marmaris'e mayıs ayında ilk kez gelecek 2 bin 800 yolcu kapasiteli "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyerin, ay içinde ilçeyi iki kez ziyaret edeceğini ifade etti. "Silver Muse" isimli ultra lüks kruvaziyerin de ilçeyi ilk defa mayıs ayında ziyaret edeceğini vurgulayan Bayazıt, gemide alım gücü yüksek 600 Amerikalı ve İngiliz turist olacağını belirtti.

"Bu gemilerin ilk kez geliyor olması ülkemize olan güvenin bir eseridir." diyen Bayazıt, yeni gemilerin gelmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bayazıt, her iki kruvaziyerin de ilçeye gelişlerinde çiçeklerle karşılanacağını kaydetti.