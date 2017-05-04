Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, İslam Kalkınma Bankasının Özel Sektör Kurumu (ICD) ile Türkiye’de “İslami mortgage” geliştirme üzerinde çalışmalarının olduğunu söyledi. ICD ile çerçeve anlaşması imzaladıklarını anlatan Bostan “Faizsiz bir enstrüman olacak. İlk defa İslami mortgage olacak. Bunun büyük talep göreceğini düşünüyoruz. Çalışmaları 3 ay içerisinde kuruluş aşamalarını tamamlamak istiyoruz ve 1 yıl içerisinde de faaliyete geçmeyi arzu ediyoruz. Anlaşma çerçevesinde katılım mortgage şirketi kurup ev sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli faizsiz kredi sağlamayı planlıyoruz. Burada türev enstrümanlar da söz konusu” dedi.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYAR $

Bugün dünya genelinde 40-50 ülkede 80’in üzerinde varlık fonu bulunduğunu ve bu fonların son 10 yılda artan bir ilgi ve destek gördüğünü ifade eden Bostan, petrol ve doğalgaza dayalı fonlar dışındaki Asya örneklerine baktıklarını, bu fonların uzun ve başarılı bir portföy yönetimi sayesinde fon büyüklüklerini 100-200 kat artırdıklarını aktardı. Bostan, küresel fonların büyüklüğünün 7,5 trilyon dolara ulaştığını, bazı fonların emeklilik fonlarını da buna dahil ettiklerinde büyüklüğün 11-12 trilyon dolara çıktığını ifade etti. Bostan, 7,5 trilyon doları baz aldıklarını ve yapılan tahminlere göre 2020 yılında fon büyüklüğünün 15 trilyon dolara ulaşacağını, emtia fiyatlarının düştüğü bir dönemde bu fonların çok hızlı ve etkin büyümesinin de enteresan olduğunu dile getirdi. TVF’nin piyasa değerinin 40 milyar doların üzerinde olduğuna işaret eden Bostan “200 milyar dolarlık da aktif büyüklük var. Piyasa değeri beklentimizin üzerinde çıktı” şeklinde konuştu.

KANAL İÇİN TEKLİF GELMEDİ

Son 5-6 yılda varlık fonlarının büyük ölçekli altyapı yatırımlarına girdiğini ancak son dönemde dünyadaki bazı varlık fonlarının Silikon Vadisi’nde ofis açtığını anlatan Bostan, fonların bir takım teknoloji, sosyal medya, telekom, biyoteknoloji, enerji şirketlerinin azınlık hisselerini satın aldıklarını ifade etti. Bostan, dünyada fonların gelecekte değer oluşturabilecek alanlara girdiklerine ve kendilerinin de enerji, teknoloji, bilişim alanlarında çalışmalarının olacağına dikkati çekti. “Kanal İstanbul’un finansmanını varlık fonu yapmayacak mı?” sorusu üzerine Bostan, Kanal İstanbul’un finansman konusunun tamamen hükümetin yönetiminde olduğunu, davet gelmesi durumunda finansman sağlayabileceklerini ama kendilerine şu anda böyle bir teklif gelmediğini söyledi.

TVF, TÜRKİYE’YE GİRİŞ KAPISI

Dünyanın çeşitli ülke fonlarından ve varlık yönetimi şirketlerinden çalışma öneri ve teklifleri geldiğini ifade eden Mehmet Bostan “TVF’nin Türkiye’ye giriş kapısı, platformu olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda büyük ilgi görüyoruz” ifadelerini kullandı.