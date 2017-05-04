Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, toplu taşıma esnafının talebi üzerine ulaşım ücretlerine zam yapıldığını bildirdi. Toplu taşımada fiyat değişikliğinin en son 2016 yılı Nisan ayında yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "O tarihten sonra akaryakıt fiyatlarında ortalama yüzde 30 artış olmuş ve buna paralel olarak da lastik, yedek parça ve diğer araca bağlı giderler de aynı oranda artmıştır. Bu nedenle Otobüsçüler Odası ve taşımacı esnafının yoğun talepleri söz konusu olmuştur. Esnafımız bu fiyat politikası ile zarar ettiğini evine ekmek götürmekte zorlandığını dile getirmiştir. Halkımızın menfaatleri en büyük önceliğimizdir. Bu husus dikkate alınarak titizlikle çalışılmış ve yeni tarife belirlenirken halkımızın ekonomisi ile toplu taşıma esnafının durumu arasında dengeleme yapılmıştır. Böylece artırım oranı yüzde 25’in de altında tutulmaya çalışılmıştır" denildi.

Zam oranları

Yeni tarifeye göre, 07 Mayıs 2017 tarihinden itibaren otobüslerde tam bilet ücreti 2.60 TL, öğrenci 1.60 TL, indirimli ise 2 TL olacak, tramvaylarda tam bilet 2 TL, öğrenci 1.25 TL ve indirimli 1.60 TL olarak uygulanacak. Birinci binişten sonraki ilk ve ikinci aktarmalar eskiden olduğu gibi 1 TL olarak uygulamaya devam edecek. İki biniş hakkı olan kullan at biletler 6.50 TL ve dört biniş hakkı veren kullan at biletler de 12 TL den satılacak

Toplu ulaşımda tarife değişikliği

Toplu ulaşım sisteminin halkın ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için aralıksız çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Kent içinde midibüs uygulamasına son verilerek tüm ulaşım 12 metrelik, daha yeni, daha konforlu ve daha güvenli engelsiz otobüsler ile gerçekleştiriliyor. Raylı sistemimiz Fatih durağından Aksu ve EXPO’ya diğer yandan ise havalimanına ülkemizdeki en ekonomik hizmeti aktarmasız sunmaktadır. Ayrıca ulaşım ağımızı halkımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda gün geçtikçe geliştirmekteyiz. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bununla birlikte gelişen hizmet ağımız ve araç yenileme çalışmalarımızın yanı sıra akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve taşımacılardan gelen yoğun talepler de dikkate alındığında toplu taşıma ücretlerinde bir tarife değişikliği kaçınılmaz hale gelmiştir."