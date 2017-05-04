Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,17’lik düşüşle başladı. Endeks, 155,75 puanlık azalışla 93 bin 706,99 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,11 arttı. Holding endeksi de 0,03 değer kaybetti.
Borsa güne düşüşle başladı
04.05.2017 - 10:23 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,17’lik düşüşle başladı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,piyasalar,
470215 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/470215.aspx
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