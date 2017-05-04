Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,17’lik düşüşle başladı. Endeks, 155,75 puanlık azalışla 93 bin 706,99 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,11 arttı. Holding endeksi de 0,03 değer kaybetti.