Zirai ve hayvansal ilaçlar konusunda sektörün önemli şirketlerinden HEKTAŞ, ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. Buna göre; 2016 yılının ilk çeyreğine göre bu yılın aynı döneminde yüzde 29 büyüyen HEKTAŞ, ilk çeyrek net karını yüzde 33 artırmayı başardı. Bu süreçte her bölgeye uygun ayrı zirai ilaçlar geliştirdiklerini ve bu yeni ürünlerin başarıda önemli bir payı olduğunu belirten HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, "Ar-Ge birimimiz tarafından geliştirilen yeni ürünlerimizle her bölgeye ayrı çözüm sunuyoruz. Örnek vermek gerekirse, sebzeler için tek ürün değil, her bölgenin ihtiyacı için ayrı ürünler geliştirdik. Ar-Ge çalışmaları bundan sonra da şirketimizin odağında olmaya devam edecek" dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 76 bin metrekarelik modern üretim tesisine, yıl sonuna kadar bitirmeyi planladığı Ar-Ge merkezini de katmayı hedeflediklerini belirten Ortakçıer, "HEKTAŞ olarak tarım ve hayvan sağlığı konusundaki iddiamızı büyüterek sürdürmeye kararlıyız. Ar-Ge yatırımlarının sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi hedefliyoruz. Tohum ve gübre başta olmak üzere ilişkide olduğumuz tüm pazarlarda HEKTAŞ’ın adını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.