Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katıldığı, 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmanın ev ve kişisel bakım ürünleri üretimi yapacak fabrikasının açılış töreninde, yaşanan sıkıntılara rağmen, güçlü şekilde yapısal reformlarla iş ortamını ve yatırım iklimini daha da iyileştireceklerini ifade etti. Şimşek, küresel ekonominin toparlandığını, 8 yıldır ilk defa küresel ekonomiye ilişkin, büyümeye ilişkin beklentilerin olumlu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin son yıllarda çok ciddi sıkıntılar, iç ve dış şoklarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Şimşek, Türkiye ekonomisinin bütün bunlara büyük direnç gösterdiğini bildirdi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel kriz, Avrupa borç krizi, Ortadoğu'daki kaos, Türkiye'de yaşanan birçok iç şok, hatta darbe girişimine rağmen Türkiye ekonomisi iyi bir performans gösterdi. 2002 yılında hükümetiz başa geldi. 2002-2016 döneminde yüzde 5,7 gibi gerçekten çok güçlü bir büyüme performansı gösterdi. Ondan önce 1923-2002 döneminde yüzde 4,5 gibi yine iyi bir büyüme oranımız var ama bütün bu şoklara rağmen yüzde 5,7'lik büyüme oldukça iyi. Hatta küresel kriz sonrası döneme bakarsak yüzde 6,7 gibi çok daha güçlü bir büyüme söz konusu."

"Türkiye her şeye rağmen iyi bir performans ortaya koydu"

Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"2000'li yılların başında Türkiye ekonomisini reel olarak 100'e eşitlerseniz, bugün Türkiye ekonomisi 215'e ulaşmış durumda. Aynı dönemde dünya ekonomisine veya gelişmekte olan ülkelere baktığınız zaman, Türkiye'nin iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Dünya ekonomisi 100'den 181'e, Avrupa Birliği 100'den 126'ya, gelişmekte olan ülkeler Hindistan hariç 100'den 193'e çıkmış. Türkiye 100'den 215'e çıkmış. Türkiye'nin algısı dışarıda yeterince olumlu değil. Türkiye'nin yanı başında meydana gelen, özellikle jeopolitik gerginliklerin mutlaka bunda katkı payı var. Türkiye'deki son yıllardaki gelişmelerin, şokların katkısı var ama şunu net olarak ifade edeyim; Türkiye her şeye rağmen iyi bir performans ortaya koydu. En kötüsü geride kaldı. Türkiye, 2000'li yılların başında yapılan yapısal reformlar sayesinde hakikaten orta alt gelir grubu olmaktan, orta üst gelir grubuna çıktı. Türkiye sınıf atladı. Tekrar, çok kapsamlı mikro ve makro düzeyde çok önemli reformaların yapılacağı dönemin arifesinde, başındayız."

Çok önemli bir anayasa reformunu nisan ayında gerçekleştirdiklerini dile getiren Şimşek, Türkiye'nin sadece hükümet sistemi değişikliğine gittiğini bildirdi.

Şimşek, Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olmaya devam edeceğine, demokrasisini daha da güçlendireceğine işaret ederek, "Yaptığımız tek şey 94 yılda 65 hükümet çıkartan bir parlementer yönetim sistemi yerine, çok daha istikrarlı ve güçlü reformcu hükümetlerin gelmesinin önüne açmak. Bundan sonra 5 yılda bir seçim yapılacak. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı doğrudan doğruya halk tarafından seçilecek, hükümetini kuracak. Meclis çok güçlü şekilde çalışmaya, yasamanın tekeli olmaya, denetimin merkezi olmaya devam edecek. Bu konudaki algılar ve yargılar da maalesef yanlış. Dolayısıyla Türkiye geriye gitmiyor, tam aksine çok güçlü şekilde önüne bakıyor.

Hükümetin reform çalışmaları sürüyor

Daha sonra söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de hükümetin reform çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar Türkiye'de kanun hükmünde kararnameyle yürütülen patent faaliyetlerinin bir kanunla tek bir kitap halinde toplandığını belirten Özlü, Avrupa Birliği standartlarında Patent Yasası'nın olduğunu, yasanın, yabancı ve yerli üreticilerin hukuki haklarını koruduğunu, yatırımcıların önünün açık, hukuki haklarının koruma altında olduğunu dile getirdi.

Teknolojik üretim yönetiminde köklü bir değişiklik öngören TÜBİTAK Yasası'nın Bakanlar Kurulu'ndan geçtiğine işaret eden Özlü, şöyle konuştu:

"Türkiye'de araştırma, değiştirme faaliyetleri, teknolojik üretim faaliyetleri gibi belirli strateji alanlarında kapsamlı ve köklü bir reform önümüzdeki günlerde Mecliste yasalaşacak. Üretim ve reform paketi için sanayici ve iş adamları sivil toplum kuruluşlarıyla çok defalar görüşüp konuştuk. 700'den fazla görüş geldi. Bunları kontrol edip, değerlendirerek paketi nihayetlendirdik. Bugün yarın Meclise sevk edeceğiz. Sanayiciyi, üretiyici ilgilendiren, maddi olarak küçük, etkisi büyük hükümler var bu pakette. Türkiye'de üreticinin desteklenmesi, sanayinin geliştirilmesi noktasında 72 maddeden oluşan çok önemli dönüşüm maddeleri içeriyor. Bunu da hayata geçireceğiz. Piyasa gözetim ve denetimiyle ilgili bir çalışmamız var. Piyasada çok sayıda ürün alıcı ve satıcısı var. Bunların denetimi noktasında çalışmamız var. Yıl sonuna doğru Meclise sevk edeceğiz. Kapsamlı dönüşüm öngörüyoruz. Türkiye'de 6 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdik. Kapsamlı çalışma yürütülüyor. Gelecek yıl Bakanlık bütçesine bununla ilgili bir fon ayıracağız."