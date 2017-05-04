Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,88’lik düşüşle tamamladı. Endeks 824 puanlık azalışla 93 bin 38 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi de 5,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0.90, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kaybetti.