Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,88’lik düşüşle tamamladı. Endeks 824 puanlık azalışla 93 bin 38 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi de 5,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0.90, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
04.05.2017 - 18:22 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 0,88’lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa istanbul,
470381 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/470381.aspx
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