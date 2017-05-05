Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinin ardından gözler, yasakların bittiği ürünlere çevrildi. Buna göre kaldırılması kararlaştırılan kısıtlamalarla; sadece tavuk eti, hindi eti, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ihracından yaklaşık 170 milyon dolar kazanılması bekleniyor. Yasağın devam ettiği domateste ise 2015’te ihracat, 258 milyon dolar olmuştu. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak, “Biz domates yasağının da kaldırılacağı yönünde bir karar bekliyorduk. Rusya’nın gerekçesi, kendi üreticisini koruma amaçlı. Ancak bizim gözlemlerimize göre, henüz Rusya’daki üretim, ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Ben inanıyorum ki zaman içerisinde bir esneme olacak. Domatesimizin yüzde 70’i Rusya pazarına gidiyordu. Bu anlamda çok önemsiyoruz bu pazarı” diye konuştu. Domates fiyatlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kavak, şu ifadeleri kullandı: Tamamen üretim kaynaklı. Bir azalma söz konusu. Bu da, otomatikman fiyat artışına sebep oluyor.