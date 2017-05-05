Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ve nisan aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olduğu için seralarda ikinci ekim mahsulün olgunlaşmadığını, bunun da üretime yansıdığını söyledi. Pazara yeterli miktarda ürün girmeyince domatesin zam şampiyonu olduğunu belirten Alp, "Şu anda domates fiyatları suni fiyatlar. 10-15 güne kadar yeni ürünler pazara girer, fiyatlar da düşmeye başlar." dedi.

Ürünün para etmesinin önemli olduğunu, ancak tüketicilerin de düşünülmesi gerektiğini dile getiren Alp, şöyle devam etti:

"Antalya Hali'nde domates fiyatları kilogram başına ortalama 5 lira. Büyük şehirlerde market raflarına girene kadar 10 lira oluyor. Tabi ki 10 lira olmasın. Tüketici de haklı, onların alabileceği düzeyde olmalı fiyatlar ki üretici de üretmeye devam etsin. Onlar tüketecek ki biz satacağız. Fiyatlar yüksek seyrederse kilogramla alınan ürün taneyle alınmaya başlar. Biz böyle olmasını istemeyiz fakat şu anda üreticinin ancak yüzde 10'u Antalya Hali'ne domates götürebiliyor. Onlar da büyük üreticiler, kışın serasını yakabilenler ürün üretti. Küçük üretici üretim yapamadı. Domateste fiyat yüksekliği ürün azlığından kaynaklanıyor, yeni üretim çıkmak üzere, 10-15 gün sonra fiyatlar inmeye başlar."

Rusya'nın koyduğu ithalat yasağının bir an önce kalkmasını ümit ettiklerini söyleyen Alp, "Domatesin en iyisini biz üretiriz. Rusya yasağı kalksaydı çok iyi olurdu. İddia ediyorum Antalya Rusya'nın tüm domates ihtiyacını karşılayabilir. Umarım büyüklerimiz bu işi çözer." diye konuştu.

Sert geçen kış ürünü azalttı

Altınova Mahallesi'nde seracılık yapan Ramazan Yaldız da ürün fiyatlarını iç ve dış ticaretin çok etkilediğini belirterek, "Rusya'ya ihracatın durmasının geçen sene çok sıkıntısını çektik. Geçen sene domatesi kilogramı 20-30 kuruşlara sattık, bazen satamadık çöpe dökmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Rusya'ya ihracat olmamasına rağmen fiyatların yüksek seyretmesinin nedeninin sert geçen kış ve üretim azlığı olduğunu ifade eden Yaldız, "Bu sezon dikimi, cesaret edebilenler, risk alabilenler yaptı. Ben üretmeye devam ettim." dedi.

Büyük şehirlerdeki marketlerde domatesin ürün azlığı yüzünden yüksek olduğunu vurgulayan Yaldız, "Zannetmesinler ki çiftçi çok para kazanıyor. Kışın çok sert geçti, çok mücadele ettik. 2 ay geceleri seraları ısıtmak zorunda kaldık. Ürünler çok kaliteli olmadı, bundan dolayı fiyatlar yükseldi." dedi.