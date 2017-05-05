Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB " seviyesinde teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi.
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
05.05.2017 - 18:57 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. Kredi notu görünümü negatif.
Etiketler : türkye kredi notu,
470710 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/470710.aspx
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