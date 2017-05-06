Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürünleri halen New York Modern Sanatlar, Chicago Mimarlık Sanat ve Milano Prada Müzesi gibi önde gelen müzelerde sanat eseri olarak sergilenen dünyaca ünlü İtalyan mobilya markası Rapsel’in kurucusu Aldo Provini, Türk Ash İnterni şirketi ile stratejik ortaklık kurdu. Türkiye’deki ilk mağazasını geçtiğimiz yılsonunda İstanbul’da açan Rapsel, Avrupa ülkelerinde rekabetçi fiyatlara sahip olmak için Düzce’de üretim yapacak. Uzun süredir Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’ya açılma planı ile Avrupa’da rekabetçi maliyet için bir arayış içerisinde olduklarını belirten Aldo Provini, “Bu iki planımızı da hayata geçirebilmek için Türkiye en doğru ülke” dedi. Türkiye’nin çok stratejik bir konuma sahip olduğuna işaret eden Provini, şöyle konuştu: “Bu nedenle bir Türk ortak arayışımız vardı. Yolumuz Ash İnterni ile kesişti. Ash İnterni ile birlikte hedefimiz öncelikle Avrupa pazarında daha rekabetçi olabilmek ve Rapsel ürünlerini Türkiye’nin doğusundaki ülkelere ihraç etmek.”

2017’de 6 MAĞAZA AÇACAK

Rapsel’in Türkiye’deki ilk mağazasını İstanbul Anadolu yakasında açtıklarını anlatan Ash İnterni Ortaklarından Ayşen Uz, bu yıl Türkiye’de 10 milyon TL’lik bir yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Uz, “Yılsonuna kadar İstanbul Avrupa Yakası, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Kıbrıs’ta olmak üzere 6 yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz” diye konuştu.