Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de geçen yıl yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi gün geçtikçe azaldı. Son aylarda istikrar ortamının pekişmesi ile birlikte dolar düşüşe geçti, tüketici güveninde toparlanma yaşandı. Hükûmetin de piyasayı canlandırmak için aldığı tedbirler, son aylarda bankaların kredi hacmini yükseltti. Bu durum, bankaların sadece kredi satışından elde ettiği gelirleri hissedilir şekilde yükseltti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk 3 ayında bankaların elde ettiği faiz dışı gelir, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artarak, 13 milyar 813 milyon lira oldu. Faiz dışı gelirler içinde, kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 14,5 oldu. Söz konusu gelir geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 19,4 artarak, 2 milyar 3 milyon liraya çıktı. Verilere göre, bankaların verdiği bütün hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ise, geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 19,1 artarak, 6 milyar 579 milyon liraya ulaştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin, faiz dışı gelirler içindeki payı, yüzde 47,6 olarak kayıtlara geçti.

GİDERLER DE ARTTI

Bu arada faiz dışı giderler, yüzde 11,6 artışla 17 milyar 975 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı giderler içinde personel giderlerinin payı yüzde 32,2 oldu. Söz konusu gider, geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 4,7 artarak 5 milyar 795 milyon liraya yükseldi. Mart sonu itibarıyla iade edilen ücret ve komisyonların tutarı da, 1 milyar 641 milyon lira...